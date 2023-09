Reuma of artrose? Dit doet plantaardige voeding met je gewrichten: ‘Ik kon ineens weer hurken’

Hemd van het lijf Barry Hay baalt van zijn formaat piemel: ‘Als ik uit zee kom, verandert-ie in een pinda’

Oud-Golden Earring-frontman Barry Hay raakt in paniek van kiespijn en zet een zalige kalfstong met keiharde krielaardappeltjes op tafel. Drinken is hem met de paplepel ingegeven: ‘Mijn moeder was een lady bartender’, vertelt hij in de Mezza-rubriek Hemd van het lijf.