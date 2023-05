Scherpe toename in vraag naar zorg onder transpersonen, wachtlijsten lopen op

De vraag naar transgenderzorg is de afgelopen jaren sterk toegenomen en daardoor lopen de wachtlijsten fors op, naar gemiddeld twee jaar nu. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit, Radboud UMC en zorgadviesbureau SiRM. Om de problemen om te lossen is extra capaciteit nodig. Ook moet de kennis over transpersonen in de reguliere zorg beter.

Waar het kabinet zich eerder nog tot doel had gesteld de wachtlijsten voor genderzorg begin 2022 met 50 procent te verminderen, zijn deze juist met meer dan 50 procent gestegen. En: het aantal mensen dat wacht op een eerste intake voor toegang tot transgenderzorg is in minder dan drie jaar tijd met dik 200 procent toegenomen - van 2820 in oktober 2019 naar 8630 in juli 2022.

Door de explosieve toename in de vraag naar transgenderzorg zijn de wachtlijsten ook fors gegroeid, ondanks forse uitbreiding van het aanbod. De gemiddelde wachttijd is nu twee jaar. Daar ‘moet echt een oplossing voor komen', zegt Jan-Peter Heida, co-auteur van het SiRM-onderzoek. ,,Zulke lange wachtlijsten hebben ook grote impact op de omgeving van deze mensen.’’

Dat de vraag zo groeit, komt onder meer doordat transgender personen momenteel vaak niet goed terecht kunnen in de reguliere zorg, schrijven de onderzoekers. Of het aantal transgender personen zélf ook toeneemt is onduidelijk - de cijfers ontbreken. Ook is niet zeker hoeveel mensen in Nederland zichzelf als transgender identificeren. Ingeschat wordt dat het om circa 1 procent van de bevolking gaat. De groep met twijfels over gender is volgens de inschattingen wat groter: rond de 4 procent.

Acceptatie en polarisatie

Wel is duidelijk dat transpersonen zichtbaarder zijn geworden, maar dat kan ook komen doordat zij hun identiteit vaker durven uiten omdat zij meer worden geaccepteerd Die toegenomen zichtbaarheid levert echter ook tegenreacties op, die leiden tot discriminatie en agressie. ‘Het debat over de plek van transgender personen in de maatschappij polariseert en verhardt in de meest recente jaren', zo staat in het Radboud-rapport. Dat leidt regelmatig ook tot een behoefte aan hulp en zorg.

Op dit moment komen transgender personen met dergelijke maatschappelijke problemen bij specialistische genderzorg terecht, omdat dat de ‘enige plek’ is waar kennis, aandacht en zorg structureel aanwezig zijn. Die zorg is daar echter niet op ingericht: zij houdt zich vooral bezig met medische ‘genderbevestigende’ procedures.

Volledig scherm Een demonstrant met een bord tegen 'genderideologie', tijdens een protest tegen een voorleesmiddag voor kinderen met dragqueens. © ANP

Klinisch psycholoog Chris Verhaak, die meeschreef aan het Radboud-onderzoek, illustreert: ,,Een jongere die aan een huisarts of psycholoog vertelt meerdere problemen te hebben, waaronder een zoektocht rond gender, wordt met die gendervraag vaak meteen naar de specialistische zorg gestuurd.’’ Maar die vraag kan je helemaal niet isoleren, zegt Verhaak. ,,Als professional kán je niet meer zeggen: ik ben hier niet van.’’

Problemen die ontstaan door gebrek aan acceptatie worden hierdoor ‘aangepakt en behandeld alsof het om een medische aandoening (ziekte) gaat’. Het zou juist normaal moeten zijn dat transpersonen met maatschappelijke vragen op meerdere plekken terechtkunnen, in de reguliere zorg, zoals huisarts en ggz, stellen de onderzoekers. Die zijn daar echter nog onvoldoende op ingericht.

Forse uitbreiding capaciteit nodig

Mede doordat transpersonen buiten de specialistische zorg weinig hulp krijgen, lopen de wachtlijsten voor die zorg steeds verder op. En zo versterkt het probleem zichzelf, want door die lange wachtlijsten ‘wordt de psychische nood nog hoger’. Een van de belangrijkste onderzoeksconclusies is dan ook dat het aanbod van specialistische zorg flink omhoog moet. In de meeste scenario's is circa 20 tot 30 procent extra zorg nodig om de wachtlijsten naar acceptabel niveau terug te brengen.

Het grote knelpunt daarbij, zegt zorgminister Ernst Kuijper in een kamerbrief over de onderzoeksrapporten, is de psychologische transgenderzorg. Dat komt doordat de ggz in algemene zin met capaciteitsproblemen kampt. Er is een ‘stijgend aantal verwijzingen’ en tegelijkertijd ‘de hoogste vacaturegraad ooit', evenals een hoog verloop en ziekteverzuim. ‘Aan het uitbreiden van het zorgaanbod zitten derhalve grenzen', schrijft de minister.

Daarnaast is het nodig dat in de samenleving meer kennis is over transpersonen, concluderen de onderzoekers. Zo zouden bijvoorbeeld leraren, maatschappelijk werkers en werkgevers moeten leren praten over gender via educatieve modules en webinars. Ook moeten ze ondersteuning krijgen via hulplijnen zoals de kindertelefoon en slachtofferhulp. Ook moet gezorgd worden dat transpersonen met een hulpvraag op de juiste plek terecht komen - en niet meer hoofdzakelijk bij specialistische transgenderzorg.