Speciale kliniek nodig voor langdurige klachten na corona

Zo weet je of jij goede chemie hebt met je partner: ‘We ervaren gevoelens van genot en plezier’

Elkaar diep in de ogen kijken, niets anders kunnen denken dan ‘wauw’ en dan de vonk van passie die overslaat. We zien het vaak op het grote scherm, maar ook in het echte leven komt het voor: chemie. Maar wat veroorzaakt ‘chemie’ tussen twee mensen? Hebben jij en je partner het? En biedt het een garantie voor een fijne, langdurige relatie? Relatietherapeut Sarah Hertens licht toe: ,,We weten dat het uiterlijk sowieso meespeelt. Maar chemie steunt op nog vier andere pijlers.”

10 juni