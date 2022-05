‘Stel je niet aan’, zegt ze als haar man vraagt of de injectie pijn doet

met video KWF verlegt focus van kankerbe­strij­ding naar waardig sterven: ‘Taboe op dood in spreekka­mer doorbreken’

Bestrijden van kanker, dat was altijd het doel van KWF. De organisatie gaat nu ook investeren in betere zorg voor kankerpatiënten die ongeneeslijk ziek zijn. Een flinke ommezwaai. ,,De zorg in Nederland is ingericht op het beter maken van mensen. Niet op het ondersteunen van mensen die niet meer beter worden.’’

