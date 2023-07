Thuis testen op baarmoederhalskanker moet meer vrouwen over streep trekken: ‘Deze ziekte kan je vroeg opsporen’

De Gezondheidsraad adviseerde twee jaar geleden al om alle vrouwen meteen een zelftest te sturen. De dertigers die voor het eerst een uitnodiging krijgen, ontvangen direct zo’n set. De rest van de vrouwen tot 60 jaar krijgt eerst alleen een uitnodiging. Ze kunnen zelf een thuistest aanvragen of langs de huisarts voor een uitstrijkje. Als ze na twaalf weken niets hebben gedaan, volgt alsnog automatisch een zelftest via de post. ,,We weten dat sommige 35-plussers liever naar de huisarts gaan voor een uitstrijkje en vinden het zonde als we meteen zelfafnamesets versturen en die grotendeels in de prullenbak verdwijnen”, verklaart Van Dijk.



De zelfafnametest spoort het humaan papillomavirus (HPV) op. Vrijwel alle baarmoederhalskanker wordt door dat virus veroorzaakt. Jaarlijks krijgen zo’n 900 vrouwen baarmoederhalskanker, 200 overlijden eraan.



Bij een uitstrijkje blijkt dat ongeveer 1 op de 10 vrouwen HPV bij zich draagt. Van Dijk: ,,De thuisset is even betrouwbaar als een uitstrijkje bij de huisarts. Het is alleen wel zo dat vrouwen alsnog naar de dokter moeten als ze HPV bij zich dragen.” Want sec de aanwezigheid van het virus betekent niet dat er onrustige cellen bij de baarmoederhals zitten. Dat kan een huisarts met een aanvullend uitstrijkje wél zien.