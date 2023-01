Tiemen doneert nier aan beste vriend Alex: ‘Toen hij ‘ja’ zei hebben we wel even zitten huilen’

Jeugdzorg in shock na steekpar­tij waarbij collega (26) omkwam: eist ‘code zwart’ nu eerste dode?

Jeugdzorgmedewerkers verkeren in shock, nadat dit weekend in Emmen een 26-jarige collega is omgekomen tijdens een steekpartij in een gezinshuis. ,,Iedereen wil weten: heeft dit te maken met de dramatische staat waarin jeugdzorg verkeert?”

16 januari