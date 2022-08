Tilburgse Tila weet alles over Tinder: ‘Als je zoveel keuze hebt, komt de lat steeds hoger te liggen’

Zwijmelen maar Romkoms alleen voor vrouwen? Deze acht films zeker niet!

How To Lose a Guy in 10 Days, My Best Friend’s Wedding of recent Zwanger & Co die hier al bijna 100.000 bezoekers trok; films die vooral vrouwen verrukken, maar veel mannen jeuk bezorgen. Tijd om eens te kijken welke titels uit het ‘romkom’-genre die laatste doelgroep wél enthousiast kunnen krijgen.

1 augustus