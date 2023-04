Tim vreest de pil die hem juist zo helpt: ‘Maken mijn antidepressiva mij tot een ander mens?’

Autismeweek Het label ‘autist’ plakken we te makkelijk op mensen, slechts 1 procent is het écht

Tegenwoordig zijn we vaak overprikkeld. En soms onhandig in de omgang. Dat zou zomaar autisme kunnen zijn. Pas op, waarschuwt Annelies Spek, klinisch psycholoog, ,,Autisme is geen stoornis die je zomaar stelt, hier moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Een verkeerde diagnose bepaalt voor een deel je identiteit. Levenslang.’’