Train je baby tegen allergie: dankzij deze snack hoeft je kind geen voedselallergie op te lopen

Tropische ziekte wint terrein: dit moet je weten over het denguevi­rus en het nieuwe vaccin

Hevige koorts, gewrichtspijn, braken en pijn achter de ogen: van een besmetting met dengue kunnen patiënten flink ziek worden. Sinds kort is er in Nederland een vaccin beschikbaar. Eric van Gorp, hoogleraar virologie en internist-infectioloog bij het Erasmus MC, legt uit wat je moet weten over dit virus, ook wel bekend als knokkelkoorts.