Vaccinatie beschermt niet tegen meeste langdurige covid-klachten

Dat schrijft Trouw op basis van het RIVM-onderzoek, waaruit blijkt dat je na vaccinatie slechts ‘beperkt beschermd’ bent tegen long covid-klachten als aanhoudende vermoeidheid, kortademigheid of concentratieproblemen. De coronaprik voorkomt vaak ernstige covid en ziekenhuisopname, en verkleint de kans op besmetting met het virus. Maar wie eenmaal besmet is, houdt vaak langdurig één of meer klachten, of hij of zij nu gevaccineerd was of niet. Long covid komt ook voor bij mensen bij wie de coronabesmetting in eerste instantie mild is verlopen.