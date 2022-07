Van 15 naar 5 bestralingen: kankerbehandelingen door corona versneld aangepast

Hemd van het lijf Alex Klaassen: ‘Mijn bovenlijf past niet bij mijn onderlijf, boven maat 50, onder 48'

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Alex Klaassen heeft de benen van zijn moeder en het bovenlijf van zijn vader en zijn duimnagels hebben ribbels. Met zijn handen is hij wel blij: ‘Pianohanden, zeggen ze.’

