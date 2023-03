Veel ongeneeslijk zieke mensen durven zich niet op hun dood te richten

Zoë (27) wil herinnerd worden als vrolijke vrouw, maar euthanasie was voor haar 'enige optie’

Op 23 februari 2023 om 13.30 uur stopte Zoë van Beek (27) met leven. Vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden koos zij voor euthanasie. In een interview een week voor haar dood wil ze afrekenen met de vooroordelen die er over deze groep patiënten bestaan. ,,Het leven dat ik leid, is ondraaglijk.’’