Veel stress en opkijken naar de chirurg: hoe kwetsbaar is de zorg voor overschrijdend gedrag?

De sprekers hebben het daarom nadrukkelijk in deze aflevering over de cultuur op de werkvloer, groepsdruk en het aanpassen van de geldende onuitgesproken normen. Juist van oudere, ervaren collega’s, vaak in een hogere positie, een andere gedrag en bewustzijn wordt verwacht. Lijkwan vertelt over het aanzien dat medisch specialisten hebben bovenaan die hiërarchische ladder, de mate waarin zij elkaar de hand boven het hoofd houden en de angst die er is om gezichtsverlies te lijden. Voor het eerst is het een gesprek met drie mannen aan tafel, die in de spiegel durven te kijken en hun kwetsbaarheid durven te tonen.

Gesprek

De podcastserie is een initiatief van Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze heeft een grote groep ambassadeurs gevraagd om te helpen bij het openbreken van het maatschappelijk gesprek over seksueel overschrijdend gedrag. ,,We willen een stap verdergaan dan praten over incidenten uit de media, zoals The Voice of Holland, Ajax, De wereld draait door of NOS Sport. Het zijn namelijk geen incidenten, want het komt overal voor. Wat betekent deze realisatie voor ons eigen leven? Het gesprek zal steeds meer moeten gaan over hoe wij met elkaar om willen gaan’’, lichtte Hamer eerder toe.