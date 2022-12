Verouderingsdeskundige over gezond oud worden: ‘Niet goed om de hele dag door te eten’

Zorg voor zwaargewon­den moet beter: ‘Vaker heli inzetten en direct naar het juiste ziekenhuis’

Zwaargewonde patiënten komen nog te vaak niet terecht in het ziekenhuis waar ze het best behandeld kunnen worden. Dat zegt Loek Leenen in zijn afscheidsrede die hij deze week hield na meer dan dertig werkzame jaren als traumachirurg. Hij pleit voor een concentratie van acute zorg in vijf in plaats van de bestaande elf traumacentra in Nederland.

3 december