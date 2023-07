Verzekeraars waarschuwen voor hoge kosten buitenlandse zorg: check je verzekering

Een groeiend aantal Nederlanders komt in het buitenland in problemen door torenhoge zorgkosten. Sommigen moeten zelfs hun huis verkopen om de rekening te betalen. Verzekeraars waarschuwen: controleer voor vertrek of medische kosten gedekt zijn.

Wekelijks zien zorg- en reisverzekeraars meerdere dossiers van Nederlanders die in het buitenland medische hulp nodig hebben, maar niet goed verzekerd zijn. De facturen die ze zelf moeten betalen, lopen op tot tienduizenden euro’s of zelfs meer dan een ton. ,,Er zitten echt schrijnende gevallen tussen”, zegt Monique Buunk, woordvoerder bij zorgverzekeraar CZ.

Via het basispakket van de zorgverzekering krijgen mensen tot het Nederlandse tarief vergoed. Maar in veel landen zijn de zorgkosten vele malen hoger. In de VS betalen patiënten vijf keer zoveel per behandeling. In landen zoals Turkije, Spanje of Oostenrijk zijn vooral tarieven in privéklinieken hoger. ,,Alle zorg rond de Middellandse Zee is gericht op privéklinieken. Je hebt niet altijd controle over waar je naartoe gaat”, stelt Victor Geskes, directeur van de ANWB Alarmcentrale. Collega Marc Putman: ,,Sommige mensen kunnen hun huis verkopen of een tweede hypotheek afsluiten. En zelfs dat is soms niet genoeg om alle kosten te kunnen betalen.”

Om de buitenlandse zorg volledig vergoed te krijgen, is een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering met medische kosten nodig. Maar verzekeraars merken dat niet iedereen goed verzekerd op reis gaat. Vaak gebeurt dat per ongeluk. Ze denken bijvoorbeeld ten onrechte dat de zorgverzekering de kosten dekt, hebben Europadekking in plaats van werelddekking of raken gewond bij een activiteit, zoals paragliden, die als gevaarlijke sport wordt gezien en een aparte verzekering nodig heeft.

Vaak denken mensen bij landen als Spanje of Turkije dat de zorg niet zo duur is. Dat klopt niet Christine Rompa, zorgverzekeraar Zilveren Kruis

Spanje of Turkije

Het gebeurt ook dat bewust geen extra verzekering wordt afgesloten. ,,Vaak denken mensen bij landen als Spanje of Turkije dat de zorg niet zo duur is. Dat klopt niet”, zegt Christine Rompa van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. ,,Ook zie je dat mensen in Nederland nooit iets hebben en dus alleen een basisverzekering hebben. Of ze halen de aanvullende verzekering eraf, omdat ze die nooit gebruiken.”

De verzekeraars waarschuwen dat je ook op vakantie een ‘simpele’ blindedarmontsteking kunt krijgen, kunt uitglijden bij het zwembad of je kind het rs-virus kan oplopen. Bovendien worden patiënten er nogal eens anders behandeld dan in Nederland. ,,We zien in sommige landen dat mensen die door de zon verbrand zijn direct naar het ziekenhuis worden gestuurd en aan de hartbewaking komen. Terwijl een receptje genoeg is”, aldus Alarmcentrale-directeur Geskes.

Ook repatriëring naar Nederland kan pijnlijk duur zijn. Het kost al snel tienduizenden euro’s om met een AirAmbulance naar huis te vliegen. Soms moeten patiënten liggend worden vervoerd en zijn meerdere vliegtuigstoelen nodig. ,,Hartje hoogseizoen betaal je duizenden euro’s voor extra stoelen. Daar liggen mensen wakker van”, aldus Viola Boomman, manager personenhulpverlening bij ANWB Alarmcentrale.



