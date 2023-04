Vleesheffing beter voor gezondheid: veel gevallen diabetes en darmkanker zijn te vermijden

Dit is waarom Nederlan­ders tot de gelukkig­ste inwoners ter wereld behoren

Door alle onvrede lijkt het af en toe alsof het alleen maar kommer en kwel is, maar Nederlanders behoren tóch tot de gelukkigste inwoners ter wereld. Het land staat op plek vijf in het World Happiness Report 2023. Finland is voor het zesde opeenvolgende jaar het land dat de lijst aanvoert.