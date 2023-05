Voor zulke strijdvaardigheid op die leeftijd krijgt E. Jean Carroll van mij een staande ovatie

Scherpe toename in vraag naar zorg onder transperso­nen, wachtlijs­ten lopen op

De vraag naar transgenderzorg is de afgelopen jaren sterk toegenomen en daardoor lopen de wachtlijsten fors op, naar gemiddeld twee jaar nu. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit, Radboud UMC en zorgadviesbureau SiRM. Om de problemen om te lossen is extra capaciteit nodig. Ook moet de kennis over transpersonen in de reguliere zorg beter.