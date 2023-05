Waarom mensen zich vastplakken aan de A12

Interview met tips Arie Boomsma: ‘Tien keer het vaatdoekje laten vallen en weer oprapen is ook trainen’

Om fit te blijven hoef je niet naar de sportschool. Arie Boomsma (48), sportschooleigenaar, televisiepresentator, auteur en gezondheidsgoeroe combineert het dagelijkse leven met sportoefeningen. ,,In de rij bij de supermarkt wip ik op en neer op mijn tenen. Of ik sta op een been, voor mijn evenwicht.”