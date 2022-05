Waarom zelfliefde belangrijk is: ‘Het lichaam liegt niet, maar we luisteren er te weinig naar’

Aafke Romeijn leeft met chronische depressie: ‘Viel soms flauw van angst’

Leven met een chronische depressie: voor auteur, muzikant en journalist Aafke Romeijn (36) is het de dagelijkse realiteit. In haar boek Ga gewoon wat leuks doen deelt zij haar genadeloos eerlijke verhaal. ‘De dorpsdokter had misschien weinig ervaring met kinderen die slecht in hun vel zitten, hij wilde me op m’n negende slaappillen geven.’

