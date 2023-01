Wat als je ooglid plots begint te trillen?

Begint jouw ooglid soms ook uit het niets te trillen? Dan ben je er waarschijnlijk op dat moment door afgeleid, want je kan het vervelende gevoel moeilijk negeren. Hoe komt het dat ons ooglid plots van die rare bewegingen maakt? En moet je jezelf daar zorgen over maken? Oogarts Virginie Ninclaus van het Universitair Ziekenhuis in Gent legt het uit.

,,Alles met dat trillend ooglid heeft te maken met de zevende hersenzenuw of de ‘nervus facialis’”, vertelt dokter Ninclaus. ,,Dat is een zenuw die de spiertjes in het ooglid aanstuurt. Als de zenuw overactief is, zal je ooglid plots beginnen trillen.” Dat kan zowel het bovenste als onderste ooglid zijn. ,,Zoiets is volledig pijnloos, maar wel erg vervelend. Je hebt er immers geen controle over.”

Wat is de oorzaak?

Er zijn verschillende redenen waarom je ooglid plots kan beginnen trillen. ,,Oorzaken die vaak terugkomen zijn stress en vermoeidheid. Bij veel mensen helpt het dan ook om gewoon eens wat rust te nemen. Verder kan ook een teveel aan cafeïne of een allergie aan de basis liggen. Herken je jezelf daar in? Vermijd dan voor een tijdje je dagelijkse shot espresso, of ga na waar de allergie vandaan kan komen. Als patiënten kunstlenzen dragen, kan het bijvoorbeeld helpen om die even uit te doen.”

Kan een trillend ooglid kwaad?

,,In de overgrote meerderheid van de gevallen is er bij een trillend ooglid niets aan de hand. Het is compleet ‘goedaardig’, en het gaat dan vanzelf over”, aldus Ninclaus. ,,Blijft het trillen daarentegen voortdurend aanhouden en heb je zelfs moeite om je oog open te houden? Dan moet je naar de oogarts. In heel uitzonderlijke gevallen kan het namelijk om een blefarospasme of ooglidspasme gaan. Daarbij maakt je oog heel de tijd ongewilde bewegingen. In uitzonderlijke gevallen kan het trouwens ook een voorbode zijn van neurologische ziektes zoals Parkinson. Maar dan zal een blefarospasme niet het enige symptoom zijn waar je last van hebt.”

Wat kan je doen tegen een trillend ooglid?

,,Een ooglidspasme lossen we op door kleine hoeveelheden botox in het ooglid te spuiten”, legt de oogarts uit. ,,Die maken een deel van de spier minder actief. Zo gaat je ooglid minder snel trillen, terwijl de rest van je oog nog perfect kan functioneren. De botox is gemiddeld wel na vier maanden uitgewerkt. Je moet de ingreep dus regelmatig herhalen. Gelukkig beschouwen onze gezondheidsinstanties deze vorm van botox niet als esthetisch, waardoor een groot deel van het bedrag dus wordt terugbetaald.”