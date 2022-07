Wat als je partner seksverslaafd is? ‘Het meest schadelijke is niet de seks zelf, maar het liegen’

Hoe ga je om metJe leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn of een aandoening hebben, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: Shanti Silos. Haar ex-vriend met wie ze 2,5 jaar een relatie had was seksverslaafd.

„Op een gegeven moment realiseerde ik me dat al zijn verschillende verhalen niet meer met elkaar rijmden", zegt Shanti Silos. Ze ontdekte, toen ze samenwoonde met haar vriend, dat hij vreemdging met een getrouwde vrouw. Hij wist het goed te praten en zij deed haar best om hem opnieuw te vertrouwen, maar ze kreeg steeds vaker het idee dat er iets niet klopte. Via een vriend die met verslaafden werkt, kwam ze erachter dat haar vriend wellicht een seksverslaving zou kunnen hebben. „Ik kende dat alleen van televisie en stelde me er iets heel anders bij voor.”

Silos besloot haar vriend te confronteren met zijn gedrag. Toen bleek dat hij veelvuldig vreemd was gegaan en ook nog eens obsessief veel porno keek. „Er waren zo veel leugens en er was zo veel bedrog. Ik hield heel veel van hem, maar op een gegeven moment kon ik mezelf niet meer aankijken als ik door zou gaan met deze relatie. Hij walgde van zichzelf, maar ik ook van hem. Ik voelde me vies en bedrogen. Ik heb de relatie definitief verbroken en uiteindelijk heeft hij alles opgebiecht. Dat heeft mij wel rust gegeven.”

De hele tijd op zoek naar seks

Hoe herken je een seksverslaving? Een seksverslaving heeft niets te maken met hoog libido of veel zin in seks. Het gaat erom dat er een seksueel gedragspatroon ontstaat dat niet goed te stoppen of bij te sturen is, terwijl het wel steeds meer negatieve effecten heeft op je leven, relaties, werk of financiële situatie. Psycholoog en seksuoloog Gertjan van Zessen legt uit dat het moeilijk is om een seksverslaving vast te stellen, omdat er geen vaste diagnose voor is. „Het verschilt per persoon en per relatie. Wat bij het ene stel een bron van plezier is (veel porno, flirten met anderen), is bij een ander stel ongewenst en kan alleen stiekem plaatsvinden. Vaak heeft de verslaafde negatieve emoties als onrust, depressie of schaamte, die hij of zij denkt op te lossen door middel van seks. In het begin werkt dat, maar geleidelijk nemen de voordelen af en de nadelen toe. Dit gebeurt vooral als iemand het gedrag isoleert en met niemand deelt. Dat leidt tot liegen, zelfbedrog en dubbellevens.”

Quote Ik heb patiënten die helemaal niet zoveel zin hebben in seks, maar zich er wel heel schuldig over voelen Gertjan van Zessen

Iemand met een seksverslaving, is soms de hele tijd op zoek naar seks, porno of vreemdgaan, maar dat hoeft beslist niet. Volgens Van Zessen gaat het niet om de behoefte: „Ik heb veel patiënten die helemaal niet zo veel zin hebben, maar zich er wel heel schuldig over voelen. Het meest schadelijke is ook niet de seks zelf, maar het liegen. Zowel voor de seksverslaafden als voor de partners heeft het bedrog veel impact. Mensen die seksverslaafd zijn leiden vaak een dubbelleven. Liegen kost veel energie en tast de integriteit aan. Mensen voelen zich vaak onecht of een leugenaar. En een liegende partner is dodelijk voor het vertrouwen en zelfvertrouwen van de partner.”

Moeilijk te herkennen

Vergeleken met een alcohol- of drugsverslaving is een seksverslaving een stuk lastiger te herkennen. Van Zessen hoort in zijn praktijk vaak van partners dat ze wilden dat ze hun intuïtie maar eerder hadden gevolgd. „Vaak negeren partners bepaalde signalen, omdat ze niet willen geloven dat er iets niet klopt aan hun relatie.”

Quote Het is belangrijk dat je jezelf niets kwalijk neemt. Je partner heeft een probleem en dat heeft niets te maken met jouw persoon­lijk­heid Gertjan van Zessen

Het kan heel schokkend zijn en eenzaam voelen om erachter te komen dat je partner een seksverslaving heeft. De seksuoloog benadrukt dat belangrijk is om te beseffen dat het niet aan jou ligt. „Misschien voel je je stom dat je het gedrag niet eerder hebt gezien of schaam je je voor het gedrag van je partner. Het is moeilijk, maar het is belangrijk dat je jezelf niets kwalijk neemt. Je partner heeft een probleem en dat heeft niets te maken met jouw persoonlijkheid. Het maakt niet uit hoe leuk, lief, knap en zorgzaam je bent.”

Zoek hulp

Hoewel het voor de hand ligt je partner te willen controleren moet je voorkomen dat je in die valkuil stapt. „Dat angstige gedrag maakt het vaak alleen maar erger.” In veel gevallen is het beter om samen met je partner met een professional te gaan praten. Het positieve is namelijk dat je van een seksverslaving af kunt komen. „Schaam je niet om samen met je partner hulp te gaan zoeken.” Vaak zijn de mensen met een seksverslaving enorm opgelucht als ze over hun verslaving en achterliggende emoties kunnen praten. „Zodra het stiekeme eraf is, is er meer ruimte om aan een oplossing te werken.”

Wat vindt Silos van het advies? Pas later besefte ik dat mijn ex een seksverslaving had. Door mijn verhaal met anderen te delen, heb ik het kunnen verwerken. En het heeft mij er niet van weerhouden om mezelf weer open te stellen voor ware liefde.

