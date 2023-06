We denken vaak onterecht dat we goed kunnen zwemmen: ‘Blijf oefenen’

Met de warmte van de afgelopen weken springen we vaak het water in om af te koelen. Dat leidt - helaas - ook al tot de nodige ongelukken. Zo verdronk vorige week een 54-jarige man in Eersel en in Alblasserdam kwam Chiara (13) om het leven. De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) ziet dat sommige mensen de omstandigheden van het water onderschatten en hun zwemcapaciteiten óverschatten. ,,Zwemles is altijd een goed idee, daar is het nooit te laat voor”, zegt Marin Mulder van de zwembond.

Wanneer kun je jezelf zwemvaardig noemen?

,,Wij gaan uit van de normen die de Nationale Raad voor de Zwemveiligheid hanteert. En die zijn dat je in het bezit bent van het Zwem-ABC, dus alle drie de zwemdiploma’s hebt gehaald. In de praktijk komt dit erop neer dat je de meerdere zwemtechnieken beheerst, zoals schoolslag en borstcrawl, maar vooral dat je je kunt redden in allerlei verschillende omstandigheden in het water. Dus niet alleen in een zwembad met attracties, maar ook in open water en bijvoorbeeld ook als je onverwacht in het water valt.’’

Hoe is het gesteld met onze zwemvaardigheid?

,,Bijna een derde van de kinderen tussen de 6 en 16 jaar heeft alle drie de zwemdiploma’s, maar bijna een op de tien kinderen heeft helemaal geen zwemdiploma. Er wordt minder aan schoolzwemmen gedaan en kinderen zwemmen in het algemeen minder. Dat is jammer, want herhaling en blijven oefenen is juist zo belangrijk. Niet alleen voor kinderen, maar zeker ook volwassenen. We zien geregeld dat mensen slecht op de hoogte zijn van hun eigen zwemvaardigheid.’’

Kun je een paar voorbeelden noemen?

,,Mensen onderschatten soms de omstandigheden van het water waarin ze gaan zwemmen, in bijvoorbeeld open water. Je kunt niet altijd zien hoe diep het ergens is, of er stromingen zijn of dat het water golfslag heeft waar je rekening mee moet houden. Aan de andere kant overschatten mensen soms hun eigen zwemcapaciteiten. Misschien dat iemand vroeger goed kon zwemmen, maar het de laatste tijd weinig meer heeft gedaan. Diegene is wat ouder geworden, de gewrichten willen misschien niet meer, de conditie gaat wat achteruit … en ineens gaat het zwemmen minder soepel dan gedacht. Dat kan bij iedereen gebeuren, zeker ook bij ouderen die lekker met de kleinkinderen het water in willen.’’

Hoe leer je beter zwemmen?

,,Zwemles nemen is altijd een goed idee. Daar is het nooit te laat voor. Wij adviseren om lessen te volgen die opleiden voor de officiële diploma’s van het Zwem-ABC. Aangesloten zwemscholen in je eigen buurt kun je vinden op nrz-nl.nl. En dat is niet alleen voor kinderen: op veel plekken kun je als volwassenen opfriscursussen of trainingen volgen om bijvoorbeeld je borstcrawl te verbeteren of te leren snorkelen. Blijven oefenen is ook belangrijk. Daarbij is het aantal keren dat je gaat zwemmen minder van belang dan de verschillende omstandigheden waarin je zwemt. Dus ga niet alleen naar een zwembad, maar kies de volgende keer een recreatieplas of de zee.’’

Waar moet je nog meer op letten?

,,Op elkaar. Houd degene met wie je bent en zwemt goed in de gaten. Mensen zijn vaak afgeleid door hun telefoons en een ongelukje is zo gebeurd, zeker met kinderen. Dat gaat niet gepaard met een hoop geschreeuw en gespetter, dus goed opletten is altijd belangrijk. En vergeet niet te genieten van het water, want zwemmen is leuk en gezond.’’

Tips van de expert Zorg voor goed materiaal

Een opblaasbare boei is handig voor zwemmen in open water. Die drijft met je mee en je kunt er niet alleen even op uitrusten, maar ook je sleutels en andere spullen aan hangen. Een badmuts zorgt ervoor dat je zichtbaar bent en houdt je hoofd ook warm. Vraag advies

Vraag gerust het oordeel van een badmeester of zweminstructeur over jouw eigen zwemkunsten. Die vertelt je eerlijk of je zwemslag er nog mee door kan of dat je toch wat moet bijspijkeren voor je veilig het water in kunt. Hou het leuk

Elke vrijdagochtend 'verplicht' baantjeszwemmen maakt het bijhouden van je vaardigheden niet leuker. Iets als reddingszwemmen of snorkelen zorgt voor afwisseling.