WHO: Europa, stop met ‘ik eerst’ en koop niet massaal apenpokvaccins in

,,We negeerden als wereld de ziekte toen het alleen nog rondging in West-Afrika, maar we zien nu, net als bij covid, hoe een probleem in een deel van de wereld snel kan uitgroeien tot een uitdaging voor iedereen”, zegt Kluge. ,,Het is onze taak om de meest kwetsbare mensen en gemeenschappen te beschermen, maar hebben we die les wel geleerd?”

Hij dringt er op aan om alleen de mensen te vaccineren die in de nabijheid verkeren van positieve gevallen en hun zorgverleners. ,,Massale vaccinatie is niet nodig, maar we zien wel een run op de vaccins vanuit bepaalde landen. Maar is dat de manier, om Afrika opnieuw buiten beschouwing te laten? Een ‘ik eerst’-aanpak kan schadelijk zijn op de lange termijn.”

Escalerende uitbraak

Er is een vaccins goedgekeurd voor gebruik, maar de productie daarvan is nog niet opgehoogd. Zoals de WHO het nu ziet, zijn vaccinaties ook niet nodig om de ‘escalerende uitbraak’ onder controle te houden. Met vroege opsporing en isoleren van besmettingsgevallen en hun nauwe contacten monitoren kan de uitbraak in de hand worden gehouden.

Het Duitse Robert Koch Instituut (RKI) raadt sinds vorige week vaccinatie tegen apenpokken aan voor volwassenen in bepaalde risicogroepen. Het gaat om mensen die contact hebben gehad met een besmet persoon, werknemers van laboratoria die werken met besmettelijke monsters en mannen die wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen. In Nederland worden alleen nauwe contacten van besmette mensen zo'n vaccinatie aangeraden.

Condoom

De WHO schat daarom het risico voor de algehele bevolking laag in. Met twaalfhonderd gevallen in drie weken is het apenpokvirus ‘zeker iets om in de gaten te houden’, maar grote evenementen kunnen gewoon doorgaan. Er is geen reden de 750 Pride-evenementen die deze zomer in Europa zijn te annuleren, ook al gaan de apenpokken momenteel voornamelijk rond tussen mannen die seks hebben met mannen. WHO vraagt wel om thuis te blijven als je symptomen ontwikkelt die kunnen duiden op apenpokken. En festivalorganisatoren doen er goed aan om bewustzijn te creëren onder de bezoekers. ,,We benaderen ook datingapps om aan te dringen aandacht te schenken aan het voorkomen van de ziekte”, zegt Kluge vanochtend.

Er zijn nog geen doden gevallen in Europa. Kleine kinderen en zwangere vrouwen lopen wel meer risico op een heftiger verloop van de ziekte, zeggen specialisten. Apenpokken loop je volgens WHO voornamelijk op door nauw contact, maar er wordt ook onderzocht of het via sperma verspreid kan worden. Er zijn bij mannen die positief testen op het virus ook virusdelen in sperma gevonden. ,,We raden aan om tijdens de ziekte geen seks te hebben en als de huiduitslag voorbij is, voorlopig condooms te gebruiken. We weten nog niet of het seksueel overdraagbaar is”, zegt WHO-specialist Catherina Smallwood.