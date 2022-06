WHO Europa waarschuwt voor verspreiding apenpokken tijdens festivalseizoen

Het regionale bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor de verdere verspreiding van apenpokken bij komende festivals en grote samenkomsten. ,,De kans op verdere overdracht in Europa en elders tijdens de zomer is groot”, aldus Hans Henri Kluge, regionaal directeur van de WHO voor Europa.

Volgens Kluge moet de komende maanden jonge, seksueel actieve en mobiele mensen bewuster gemaakt worden van de ziekte. ,,En wat ze moeten doen als ze denken dat ze zijn blootgesteld aan het virus of symptomen hebben.”

Lees ook RIVM: aantal mannen met apenpokken ruim verdubbeld tot 26

Volgens Kluge zijn er nog veel vraagtekens over de uitbraak. ,,We weten nog niet of het apenpokkenvirus zich ook van de ene persoon op de andere kan verspreiden via sperma of vaginaal vocht, en ook niet of het virus voor langere tijd in deze lichaamsvloeistoffen kan blijven bestaan”, zegt hij. Een deel van de Nederlandse besmettingen - eerder deze week stond de teller op 26 - is te herleiden naar een uitbraak op het Belgische festival Darklands, een fetisjevenement. Onder de mensen die het virus opliepen zijn relatief veel mannen die seks hebben met andere mannen.

Omdat het virus zich niet via dezelfde weg verspreidt als het coronavirus, is er volgens de huidige kennis geen behoefte aan maatregelen op bevolkingsniveau die even uitgebreid zijn als die voor corona, aldus Kluge. ,,Maar - en dit is belangrijk - we weten nog niet of we de verspreiding ervan volledig kunnen indammen.” Daarom moeten de besmettingen worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door duidelijke communicatie, isolatie van besmette personen en doeltreffende tracering van contacten.

Half april

Het onderzoek tot dusver wijst uit dat de uitbraak in de regio half april al aan de gang was, zegt de WHO. Het is de grootste en geografisch meest verspreide uitbraak van apenpokken die ooit buiten de endemische gebieden in West- en Centraal-Afrika is gemeld. Door de opheffing van de coronamaatregelen, met een toename van de reizen en grote evenementen, was er sprake van een snelle en toegenomen overdracht.

Mensen kunnen het virus oplopen door nauw (huid)contact met iemand die het bij zich draagt. Naast kenmerkende bultjes op de huid kunnen patiënten last krijgen van koorts, hoofdpijn, rugpijn en gezwollen lymfeklieren. Kluge spreekt over een ‘mild, onaangenaam en mogelijke pijnlijk’ ziekteverloop, maar waarschuwt voorzichtig te zijn. ,,We weten nog niet welke gezondheidseffecten er zullen zijn bij personen die ernstige gevolgen kunnen hebben van apenpokken, met name jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een verzwakt immuunsysteem.” Bij complicaties kan de ziekte dodelijk zijn.