Zanger Dave von Raven: ‘Ik heb een pens en een dikke nek, maar niet echt zin om aan de lijn te doen’

Hemd van het lijf Tv-patissier Hidde de Brabander: 'Ik doe niks aan sport, nooit leuk gevonden’

Hij wil niet arrogant klinken, maar Hidde den Brabander is best tevreden met zichzelf. Op zijn gebit is de patissier extra zuinig: ‘Suikerlucht kan aanslag geven op je tanden.’ In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid.