Zelfdestructie bij jongeren baart expert zorgen: ‘Er zit een boosheid in, naar zichzelf en naar de wereld’

Hemd van het lijf Aldith Hunkar: ‘Wil ik 2 kilo afvallen, dan knip ik mijn haar’

Ze doet aan aging gracefully, net als haar moeder. Met succes, want in het ziekenhuis werd ze 42 geschat. ,,Ik wil uniek zijn, ook in het ouder worden,’’ vertelt journalist Aldith Hunkar (60) in ons weekendmagazine Mezza.