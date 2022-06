Zorgen om corona? Besmettingskoploper Portugal viert gewoon feest

We melden ons weer vaker ziek , het aantal coronagevallen stijgt: volgens het RIVM staan we waarschijnlijk aan het begin van een nieuwe coronagolf. Moeten we ons zorgen maken? Een kijkje in Portugal en Zuid-Afrika . Deze landen, die op ons voorlopen, laten een enigszins geruststellend beeld zien.

Half april mochten in Portugal eindelijk de mondkapjes af. Twee jaar lang moest een masker op bij een bezoek aan de supermarkt, scholen (volwassenen en kinderen boven de 10 jaar, ook zittend in de klas) of in een restaurant, op een korte periode na waarin kleinere winkels en cafeetjes waren uitgezonderd van de maatregel. Prompt schoot het aantal besmettingen omhoog. Met zenuwachtige overleggen op hoog niveau tot gevolg.

Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten van het Nijmeegse Radboudumc, verwees gisteren al even naar de situatie in het Zuid-Europese land en naar Zuid-Afrika, twee landen waar het aantal coronagevallen al een tijdje hoog is. Bleeker-Rovers verwacht dat de subvarianten van omikron die nu hard om zich heenslaan in Nederland leiden tot extra ziekenhuisopnames en extra overlijdens, maar het is ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat ziekenhuizen erdoor overbelast raken.

Piek al voorbij

Het Portugese beeld bevestigt dat. Daar blijven nieuwe maatregelen uit, hoe voorzichtig het land vrijwel de gehele coronapandemie ook is geweest. Inmiddels is de piek van omikrons subvariant BA.5 - goed voor 87 procent van alle gevallen in Portugal - alweer achter de rug. En ja, het aantal overlijdens is gestegen, maar met zo’n veertig doden per dag is het nog ver verwijderd van de zwarte periode begin 2021, toen er op het hoogtepunt driehonderd mensen per dag in Portugal stierven aan covid.

De ziekenhuizen zien meer bedden gevuld, maar de bezetting bleef achter op die van de eerste omikrongolf begin dit jaar. De impact van die golf bleek toen ook mee te vallen. Op de intensive care zit het aantal covidgerelateerde opnames nu 40 procent onder de grens die bij de overheid de alarmbellen doet afgaan.

En hoewel de piek achter de rug is, telde het land in de tweede week van juni nog steeds het hoogste aantal besmettingen van Europa per miljoen inwoners: 2580, waar Nederland op 129 gevallen per miljoen inwoners zat. Portugal hield wereldwijd alleen Taiwan voor zich (3070 positieve testen per miljoen inwoners). Belangrijke opmerking is wel dat Nederland veel minder test via de gezondheidsdienst, maar ook het beeld in de ziekenhuizen is rustig: momenteel liggen er 24 mensen op de intensive cares en iets meer dan vierhonderd op de verpleegafdelingen. Op de verpleegafdelingen is het wel drukker dan een paar weken geleden.

Opnames mét covid, niet dóór covid

In Zuid-Afrika zijn de berichten net zo geruststellend. Het aantal positieve testen in de huidige corona-opleving blijft achter op de eerste omikrongolf, die in februari op zijn hoogtepunt was. Het aantal sterfgevallen schommelt rond de twintig per dag; begin dit jaar was dat meer dan tien keer zoveel. Ziekenhuisopnames stegen ook, maar tegelijkertijd met het aantal besmettingen. ,,Normaal lopen opnames zo'n twee weken achter op de besmettingen”, zegt de Britse professor Paul Hunter tegen The National News. ,,Als ze samen pieken, dan betekent dat het in de meeste gevallen gaat om mensen die worden opgenomen mét covid en niet dóór covid.”

Al met al geen reden voor paniek, concluderen de Portugezen. Maar minister Mariana Vieira da Silva waarschuwt de bevolking wel. ,,Ik wil benadrukken dat het einde van het verplichte dragen van maskers bijvoorbeeld niet betekent dat het mondkapje niet mag worden gebruikt in risicovolle situaties.”

Voorzichtig als veel Portugezen zijn, is het mondkapje dan ook zeker niet uit het straatbeeld verdwenen. Maar afgelopen weekend, bij de jaarlijkse Sint Antonius-feesten die uitbundig worden gevierd in hoofdstad Lissabon, gingen alle remmen los. Zonder restricties.

