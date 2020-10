Almeida leeft in een roze droom: ‘Maar winnen? Nee!’

Almeida heeft het roze al zeven dagen in bezit. De Portugees veroverde de leiderstrui op Sicilië in de rit met de aankomst op de Etna. ,,Ik had nooit verwacht dat ik zo lang deze trui zou dragen. Eén dag in het roze was al een droom. Ik droom nog steeds, maar het is wel al zeven dagen de realiteit. Ik ben mijn ploeggenoten heel dankbaar. Ze doen alles voor me. Ik hoef alleen maar te zorgen dat ik er op het einde bij ben. In Portugal wordt iedereen helemaal gek, ze dragen daar allemaal roze dingen. Dat is leuk om te zien", aldus de jonge klimmer, die twee jaar geleden bij de beloften Luik-Bastenaken-Luik won.