Almeida pareert speldenprik Kelderman in zware bergrit, dagzege voor O'Connor

O’Connor, die rijdt voor NTT, greep gisteren nog net naast de ritzege toen hij de Sloveen Jan Tratnik in de laatste honderden meters niet kon volgen. Een dag later sloeg de Australiër alsnog toe. De Oostenrijker Hermann Pernsteiner bereikte als de tweede de finish. De Belg Thomas De Gendt werd derde. Op ruim vijf minuten kwamen alle favorieten voor het klassement gezamenlijk over de finish.



De verwachte strijd tussen rozetruidrager João Almeida en Wilco Kelderman bleef goeddeels uit. Op de niet al te steile slotklim pareerde de Portugees van Deceuninck - Quick-Step een speldenprikje van de Nederlander, dat werd ingeleid door Sunweb-ploegmaat Jai Hindley, maar daarna lieten de klassementsmannen elkaar met rust.



Almeida behoudt zijn voorsprong van 17 seconden op Kelderman. ,,De ploeg heeft er alles aan gedaan. We hebben geprobeerd iets te forceren. Maar het is niet gelukt om weg te komen. Almeida was daarvoor te sterk vandaag”, aldus de Nederlander van Sunweb. Morgen volgt opnieuw een zware bergrit met de beklimming van de Stelvio als hoogtepunt. Kelderman: ,,Het kan een speciale dag worden. Al is elke dag hier eigenlijk belangrijk. Ongetwijfeld gaan we iets proberen. Maar je weet van te voren nooit wat mogelijk is. Zeker is dat het een bijzonder zware dag wordt. Misschien komen er kansen.”