Bauke Mollema loopt fraaie statistiek mis na ‘leuke vlucht’: ‘We kennen elkaar allemaal’

Bauke Mollema kon een lange dag in de aanval in de zevende etappe van de Giro d’Italia niet verzilveren met een ritzege. De 35-jarige wielrenner van Trek-Segafredo werd in de sprint in Potenza na 196 kilometer geklopt door medevluchter Koen Bouwman. ,,Jammer dat ik het niet kon afmaken.”

,,Het was een heel zware rit. In de eerste 60 à 70 kilometer werd al voluit gereden”, aldus Mollema. ,,Daarna kwam ik in de vlucht en hoefde ik niet zoveel te doen, omdat onze ploeg erachter reed in het peloton", zei de Nederlander bij Eurosport.

Mollema wist dat Bouwman snel was. ,,We kennen elkaar allemaal en het was leuk om met hen in de vlucht te zitten”, zei hij over landgenoten Bouwman, Tom Dumoulin en Wout Poels in de ontsnapping. ,,Het was niet mogelijk om hem te verslaan, maar ik heb alles gegeven.” Na de sprint gaf hij Bouwman een klopje om hem te feliciteren.

Mollema zou met een overwinning een ritwinst in alle grote wielerronden geboekt hebben. Hij won eerder etappes in de Tour de France (in 2017 en 2021) en in de Ronde van Spanje (2013).



