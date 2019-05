Bekijk hier de rituitslag van vandaag

Jum­bo-Vis­ma wil Roglic uit de problemen houden

18:46 De ene ploegleider van Jumbo-Visma had het met het oog op de donkere wolken al voorspeld, de ander trok na de tweede etappe van de Giro d’Italia dezelfde conclusie. ,,Het wordt een gevaarlijk dagje’', keek Addy Engels voor de start in Bologna vooruit. ,,Het was een hectisch dagje’', sprak Jan Boven na de door de Duitser Pascal Ackermann gewonnen rit in Fucecchio. Kopman Primoz Roglic, zaterdag na 8 kilometer glorieus winnaar van de openingstijdrit, behield de roze trui.