Belg Armée rijdt halfblind de tijdrit uit na wespensteek

Armée werd donderdag tijdens de training gestoken. ,,Ineens vloog er een beest tussen mijn bril en mijn helm. Een wesp, denk ik. Ze raakte niet weg en net toen ik het weg wilde slaan, voelde ik een steek. Ik was te laat. Ik trok er een angel uit.” ,,Een halfuur later had ik een bobbeltje op mijn voorhoofd. Ik dacht, dat valt wel mee. Maar ’s avonds zat mijn rechteroog al helemaal dicht. We hebben er wat ijs op gelegd, wat zalf erop gesmeerd. Ik dacht, vrijdag is het beter. Maar toen ik vrijdagmorgen wakker werd en mijn ogen wilde open doen, bleef het gewoon donker. Ik kreeg ze gewoon niet open", vertelt Armée aan HLN.

,,Ik ben vrijdag de hele ochtend in het hotel gebleven. We hebben ijs erop gelegd, mijn ogen zijn gemasseerd om het vocht een beetje te laten wegvloeien. Meestal heb ik niet veel stress voor een tijdrit. Nu was dat wel zo. Het is toch niet leuk om op deze manier de Giro te starten. Ik was ook wel ongerust. Ik wist niet of ik voldoende zou zien. Als ik de bochten niet op de juiste manier zou aansnijden, zou ik veel tijd verliezen. Maar dat viel dus mee. En op de rechte stukken kon ik wel hard duwen. Een opluchting is het. Ik ben hier naartoe gekomen om de Giro uit te rijden. Dan moet je op zijn minst ook wel de start halen, hé.”



Ploegdokter Jens De Decker zegt dat alles in orde is met Armée en dat hij geen cortisonen heeft gekregen. Dit is immers tegen de regels van de UCI. Een attest had aangevraagd kunnen worden, maar die hadden ze volgens de ploegarts toch niet gekregen.