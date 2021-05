Bernal flitst vroege vluchter Bouwman voorbij op onverharde wegen en slaat dubbelslag

Giro d'ItaliaEgan Bernal heeft de spectaculaire negende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Colombiaanse kopman van Ineos Grenadiers ging op de onverharde wegen van de slotklim op en over vroege vluchter Koen Bouwman (Jumbo-Visma) en sloeg een dubbelslag: de ritzege én de roze trui.

Attila Valter, die de leiderstrui droeg in de loodzware negende etappe, kon het tempo van de favorieten in de slotfase niet volgen en moet het roze dus afstaan aan de Tourwinnaar van 2019.

Het duurde lang voordat een kopgroep de ruimte kreeg van het peloton in de 158 kilometer lange etappe van Castel di Sangro naar Campo Felice. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Koen Bouwman (Jumbo-Visma) waren vanaf de start alert en na zo'n 65 kilometer zaten beide Nederlanders dan ook mee met de juiste vlucht van in totaal zeventien renners.



De voorsprong van de avonturiers bleef lange tijd stabiel rond de drie minuten en in aanloop naar de slotklim (waar de laatste anderhalve kilometer over onverharde wegen ging) begon de strijd om de dagzege bij Mollema, Bouwman en de andere vroege vluchters.

De twee Nederlanders gingen, samen met Michael Storer (Team DSM), op 15 kilometer van de finish in achtervolging op een duo: Simon Carr (EF Education-Nippo) en Geoffrey Bouchard (AG2R). Bouchard bleek van hen twee de sterkste en liet de Brit achter zich in aanloop naar de slotklim. Op die beklimming reed een ijzersterke Bouwman echter solo naar de Fransman toe en ze gingen met een voorsprong van een halve minuut de laatste, onverharde, kilometer in.



In die slotkilometer stond er geen maat op Bernal. De kopman van Ineos Grenadiers viel aan in de groep met favorieten, flitste voorbij de moegestreden Bouwman en Bouchard en won de etappe. Op 7 tellen eindigden Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) en Aleksandr Vlasov (Astana) als tweede een derde. Bouwman werd uiteindelijk vijftiende.

Als bonus is Bernal ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij heeft 15 seconden voorsprong op Remco Evenepoel, die als vierde eindigde in de etappe. Vlasov is op 21 seconden de nummer 3 in de strijd om de roze trui.



Morgen staat de tiende etappe op het programma, een rit van L’Aquila naar Foligno over 139 kilometer. Onderweg moet aardig wat geklommen worden, maar in de slotfase gaat het over vlakke wegen naar de finish.

