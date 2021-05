Bernal geeft concurrenten genadeklap met solozege in chaotische Dolomietenrit

Giro d'ItaliaEgan Bernal heeft zijn belagers in de Giro d'Italia de genadeklap toegediend. De Colombiaanse rozetruidrager reed in de ingekorte koninginnenrit solo weg uit de groep favorieten en boekte in Cortina d’Ampezzo zijn tweede dagsucces.

De etappe door de Dolomieten had de koninginnenrit van deze Giro moeten worden, maar de weersomstandigheden gooiden roet in het eten. Wegens sneeuw en ijs op de top, of in elk geval de kans daarop, werden een half uur voor de start twee enorme cols uit het parkoers genomen. De etappe werd ingekort tot 153 kilometer.



De renners moesten nog wel over de Passo Giau, het nieuwe dak van deze Giro, en op deze klim ontbrandde de koers. EF Education-Nippo dunde de groep favorieten in dienst van Hugh Carthy flink uit. Remco Evenepoel moest al vroeg lossen, terwijl ook nummer twee in het klassement Simon Yates het lastig kreeg.

Aanval Bernal

Op 4 kilometer van de top vond Bernal het welletjes. De Colombiaan demarreerde, loste Carthy als laatste concurrent en passeerde de overgebleven vroege vluchters. Op de top had de Colombiaan bijna een halve minuut voorsprong en die gaf hij in de afdaling richting finishplaats Cortina d’Ampezzo niet meer uit handen.



‘Best of the rest’ waren uiteindelijk Romain Bardet en Damiano Caruso op 27 seconden van de ontketende Ineos-Grenadiers-kopman. De ervaren Italiaan is nu met 2.24 achterstand de nieuwe nummer twee in het klassement. Carthy staat derde op 3.40.

Bouwman in vroege vlucht

Vroeg in de etappe moest La Crosetta van 1ste categorie bedwongen worden en ontstond er een kopgroep van meer dan twintig renners, met daarbij Nederlander Koen Bouwman. In de afdaling wisten zes renners hieruit te ontsnappen: Vincenzo Nibali, Amanuel Gebreigzabhier, João Almeida, Gorka Izagirre, Davide Formolo en Antonio Pedrero.



Dit zestal pakte in de stromende regen een voorsprong van bijna 6 minuten op de favorieten, waarmee Almeida virtueel dicht bij het roze van Bernal kwam te staan. Het tempo in het peloton ging omhoog, de achtervolgende vluchtersgroep met Bouwman werd ingerekend.

Geen beeld in finale

Op de Passo Giau bleek Pedrero de sterkste van de zes leiders, maar een etappezege zat er niet in voor de Spanjaard. Terwijl Evenepoel al op grote achterstand reed en Yates op breken stond, plaatste Bernal een versnelling in de uitgedunde groep favorieten. De Colombiaan reed Carthy uit het wiel en passeerde Pedrero alsof hij stilstond.

Dat was ook zo'n beetje het laatste beeld dat de tv-kijker gegund werd, want de RAI had vanwege de weersomstandigheden niet voor het eerst deze Giro grote problemen om de koers in beeld te brengen. Pas op enkele honderden meters van de finish was er weer een glimp van de Colombiaan te zien. Bernal deed rustig zijn regenjasje uit om zijn feestje te vieren; hij steekt er simpelweg mijlenver bovenuit.

Morgen is de tweede rustdag in de Giro. Dinsdag wacht de renners opnieuw een zware bergetappe.

