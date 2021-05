Bernal ook klasse apart op mythische Zoncolan, ritzege voor Italiaanse vluchter

Giro d'ItaliaEgan Bernal heeft de 104de Giro d'Italia nog meer naar zijn hand gezet. De Colombiaanse rozetruidrager was zijn concurrenten op de beruchte slotklim Monte Zoncolan met speels gemak de baas en liep fors uit in het klassement. De dagzege was voor de Italiaanse vluchter Lorenzo Fortunato, die afrekende met onder anderen Bauke Mollema.

In de loeisteile slotkilometers van de Zoncolan bleek Bernal als enige in staat een aanval van Simon Yates te beantwoorden. De kopman van Ineos-Grenadiers hield keurig het wiel van de Brit om in de laatste honderden meters met een inmiddels kenmerkende versnelling de puntjes op de i te zetten. Aan de meet had Bernal 11 seconden voorsprong op Yates, die op 1.33 de nieuwe nummer 2 in het algemeen klassement is.

Op dat moment was het al feest in de bus van EOLO-Kometa, waar vluchter Fortunato zijn bescheiden ploeg een grootse zege had geschonken. De 25-jarige Italiaan bleek op de Zoncolan de sterkste van een elfkoppige vluchtersgroep, waarin hij onder anderen afrekende met Bauke Mollema en George Bennett. De Sloveen Jan Tratnik was nog de geduchtste tegenstander en werd op 26 seconden tweede. Mollema moest zich uiteindelijk tevredenstellen met een vijfde plaats, nipt achter de ontketende Bernal.

Astana werkt hele dag

Het grootste gedeelte van de dag stond in het teken van een strijd tussen de kopgroep en de Astana-ploeg. Toen de elf vroege vluchters een minuut of zes voorsprong hadden genomen op het peloton, besloot de Kazachse formatie het heft in handen te nemen, wellicht om een ritzege voor kopman Aleksandr Vlasov in het zicht te houden.

Mollema en Bennett hadden in Jacopo Mosca en Edoardo Affini echter twee uitstekende helpers in de kopgroep. De twee Italiaanse tempobeulen wisten het door Astana gemende peloton op achterstand te houden, waardoor hun kopmannen op de Zoncolan om de dagzege konden gaan strijden.



Dat plan slaagde, ware het niet dat Mollema en Bennett op de slotklim niet thuisgaven. Tratnik reed weg bij zijn medevluchters en kreeg even later gezelschap van Fortunato. De Italiaanse debutant in een grote ronde liet de Sloveen op de steile gedeeltes achter zich en boekte de mooiste overwinning uit zijn carrière.

Yates valt aan

Daarachter kroop Simon Yates voor het eerst in deze Giro d’Italia uit zijn schulp. De Brit demarreerde in de groep favorieten en kreeg Bernal met zich mee. Yates maakte flink tempo om de overige concurrenten op achterstand te rijden, maar liep daarbij in de laatste honderden meters op een counter van de Colombiaan.

Vlasov, voor vandaag de nummer 2 in het klassement, kon de arbeid van zijn ploeg absoluut niet afronden. De Rus verloor meer dan een minuut op de oppermachtige Bernal en zakt naar de vierde plek in het klassement, nog achter Damiano Caruso. Remco Evenepoel kwam nauwelijks in het stuk voor en gaf zelfs nog 18 seconden meer prijs dan Vlasov.



Morgen gaat de Giro verder met een grotendeels vlakke rit naar Gorizio. Maandag volgt een loodzware bergetappe.

