Biniam Girmay verslaat Mathieu van der Poel in prachtige sprint en schrijft wielerhistorie in de Giro d’Italia

De eerste honderd kilometer van de bijna tweehonderd kilometer lange etappe nodigde op papier al niet direct uit om koers te maken, en dat gebeurde dus ook niet. Langs de Adriatische kust kregen Alessandro De Marchi, Mattia Bais en Lawrence Naesen alle ruimte van het peloton om aan de leiding te rijden. In het tweede deel van de rit moest Caleb Ewan al vroeg lossen toen het landinwaarts heuvelachtiger werd. Op hetzelfde moment reed ook Richard Carapaz van achteren, die buiten het beeld van de camera’s was gevallen en gehavend op de fiets zat. Ook Van der Poel kende geen vlekkeloze voorbereiding op de finale als gevolg van materiaalpech, maar de winnaar van de openingsrit kon na een korte achtervolging weer aansluiten bij het peloton.

Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty Gobert zorgden ervoor dat met nog 25 kilometer te gaan twee van de drie aanvallers werden teruggepakt. Alleen oudgediende De Marchi, winnaar van drie Vuelta-etappes maar nog nooit trefzeker in de Giro, wist langer stand te houden. Zijn avontuur zat er vijf kilometer later ook op, waardoor er met een nagenoeg compleet peloton werd afgestormd op de laatste hindernis van de dag, een vier kilometer lange klim naar Monsano.

Van der Poel kleurt finale

Tobias Foss opende op die niet al te steile klim het bal, maar de Noors kampioen werd al snel teruggepakt door de mannen van Alpecin-Fenix. Meer aanvalspogingen volgden behoudens een poging van Alessandro Covi niet echt, waardoor het er plots voor Girmay goed uitzag. De winnaar van Gent-Wevelgem kon in de uitgedunde groep rekenen op de steun van maar liefst drie ploeggenoten, al maakte hij bijna een fout door bij een bocht rechtdoor te sturen.



Het liep voor Girmay met een sisser af, al moest hij na dat moment wel in de achtervolging. Zijn grote rivaal Van der Poel was namelijk met de opgeleefde Simon Yates, Davide Formolo en Giulio Ciccone in dalende lijn weggereden. Toen ook Formolo als laatste mede-aanvaller het wiel van Van der Poel niet kon houden, zag het er met nog vier kilometer te gaan ineens goed uit voor de Nederlander. Omdat het gat op de jagende groep niet groot genoeg was, hield uiteindelijk ook Van der Poel zijn benen stil.