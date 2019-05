Chaves krijgt loon naar werken, Lopez pakt tijd op Mollema

Bij aanvang van de voorlaatste bergetappe waren de verwachtingen hooggespannen. Vuurwerk van de klassementsmannen werd er niet per se verwacht, maar wel een strijd op twee fronten: om het roze en om de ritoverwinning. De vlucht van de dag zou niet zomaar gevormd worden. Nee, er wachtte de Girovolger een spannend begin van de etappe. Dat gebeurde niet. Sterker nog: de eerste aanval was direct raak.

Twaalf vluchters

Elf renners gingen al vroeg op avontuur en kregen dertig kilometer later nog gezelschap van een eenzame en ietwat gefrustreerde Italiaan. Giovanni Carboni (Bardiani-CSF) reed lange tijd tussen de kopgroep en het peloton, maar slaagde er toch in om het gat dicht te rijden. Het peloton liet de twaalf renners gaan, want er zaten geen gevaarlijke mannen voor het klassement bij. Pieter Serry (Deceuninck-Quick-Step) was op meer dan een uur achterstand de best geplaatste renner. Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) op papier de sterkste klimmer.