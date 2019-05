Cima zorgt voor geweldige stunt en blijft het sprintende peloton nipt voor

Strijd om de punten

Op 61 kilometer van de aankomst won Démare de generale repetitie. In de tussensprint eindigde hij achter de drie leiders als vierde en liep hij iets uit op Ackermann in het puntenklassement. Door de sprintvoorbereiding was de voorsprong van de koplopers geslonken tot twee minuten. Na de tussensprint ging de rem er in het peloton weer op en liepen de aanvallers uit tot bijna vijf minuten.



Het peloton moest alle zeilen bijzetten om Cima, Maestri en Denz nog in te rekenen. Met nog dertig kilometer te gaan zag het er goed voor ze uit, maar in de laatste twintig kilometer begon de vermoeidheid op te spelen. In een spannend duel tussen de aanvallers en de opgerookte ploegmaten van de sprinters draaide het op een secondespel uit. Cima en Maestri konden niet meer, dus versnelde Denz in de laatste vier kilometer. Helaas voor hem zonder succes.



Met een minimale voorsprong van amper 15 seconden begonnen de leiders aan de sprint. Denz ging van ver aan, maar het was Cima die over de beste benen beschikte. Terwijl het sprintende peloton de overige vluchters passeerde, wist Cima als enige uit de greep van Ackermann te blijven. De Duitser eindigde als tweede en neemt de paarse puntentrui over van Démare, die slechts als achtste de finishlijn passeerde.



De roze leiderstrui van Richard Carapaz kwam niet in gevaar. Vrijdag wacht de voorlaatste bergetappe en verdedigt de Ecuadoriaan een voorsprong van bijna twee minuten op Vincenzo Nibali.