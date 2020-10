Dagwinnaar Geoghegan Hart denkt aan overleden Portal: ‘Zijn invloed was groot’

De Italiaan Filippo Ganna won de openingstijdrit en de tijdrit van zaterdag. Tussendoor was er ook dagsucces voor Ganna en voor de Ecuadoraan Jhonatan Narváez. Geoghegan Hart: ,,Dit is gewoon een geweldige ploeg, dat laten we nu zien. In vrijwel elke etappe hadden we iemand in de top 4. Het is zo een ronde geworden met ups en downs, zoals het ook in de Tour de France was en eigenlijk het hele jaar. Ik was hier om Geraint te helpen, maar nadat hij uitviel was het doel een rit te winnen. Dat heb ik gedaan en ik wil Nicolas Portal erbij betrekken. Iedereen weet hoe groot zijn invloed was op het team en vooral ook op mij. Elke dag op de fiets denken we aan hem.” Portal was ploegleider bij Ineos tot hij in maart op 40-jarige leeftijd overleed aan een hartinfarct.