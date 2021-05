Dan Martin heeft nu in alle grote rondes een rit gewonnen: ‘Hiervoor kwam ik’

De renner van Israel Start-Up Nation was de hele dag actief en bleek op de slotklim in de Dolomieten de sterkste vluchters. ,,Van de verkenning van de klim wist ik dat ik de laatste twee kilometer moest zien te halen. Op het steilste deel van de klim bleef ik steeds een goed tempo rijden”, aldus Martin.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aan de finish was Martin dolblij. ,,Ik kan niet geloven dat het is gelukt. Hiervoor kwam ik naar de Giro. Ik wilde proberen een etappe te winnen. Ik wist dat vandaag één van de laatste kansen zou zijn. Dat het uiteindelijk allemaal lukte, is echt geweldig.” Martin won eerder al ritten in de Tour de France (2013 en 2018) en de Vuelta (2011 en 2020).

Israel Start-Up Nation, de ploeg van Martin, kon wel weer een succesje gebruiken. Op dag één viel Krists Neilands uit en Alessandro De Marchi, een aantal dagen drager van de roze leiderstrui, moest de Ronde van Italië ook verlaten door een val. Daarnaast viel Alex Dowsett nog eens ziek uit. ,,We hadden vandaag het plan om met mij in de vlucht te zitten en uiteindelijk heeft iedereen hier een rol in gespeeld”, is Martin zijn ploeggenoot dankbaar. ,,Ik twijfelde even door de sterke tegenwind, maar toch lukte het.” Bij Israel Start-Up Nation zijn naast Martin ook Patrick Bevin, Guy Niv, Davide Cimolai en Matthias Brändle nog in koers.



De Giro d’Italia eindigt zondag.