Deceptie op Etna voor Dumoulin: ‘Lichaam reageert niet zoals ik wil’

Dumoulin fantaseerde in de eerste dagen in Hongarije nog over ritwinst en wellicht een roze trui na de tijdrit. En wie weet was het de komende weken, tegen alle verwachtingen in, toch mogelijk om een goed klassement te rijden. Na vier Giro-dagen rest voor Dumoulin vooral teleurstelling. Winst in de tijdrit en die roze trui kwamen er niet van en bij de eerste lange beklimming deze Giro moet hij de groep met favorieten al vroeg laten gaan. Ook de andere Jumbo-kopmannen Tobias Foss en Sam Oomen liepen veel achterstand op.