Drama in Giro: verbijsterde Kruijswijk naar huis na positieve coronatest

,,Ik voel me gewoon fit‘’, reageert Kruijswijk verbijsterd. ,,Ik kan het dan ook niet bevatten dat ik het heb opgelopen. Het is een heel grote teleurstelling om dit nieuws te krijgen. Binnen de ploeg nemen we veel maatregelen en het is jammer dat ik op deze manier de Giro moet verlaten.” Voor Kruijswijk is de positieve coronatest een persoonlijk drama. De nummer elf van het algemeen klassement moest eerder dit jaar al de Tour de France laten schieten vanwege een val in de Dauphiné. De overige renners en stafleden van Jumbo-Visma testten twee keer negatief en zullen dan ook de Giro vervolgen.

Giro wankelt, ook Sunweb-renner positief

De Giro wankelt, want ook onder de renners van Team Sunweb, de ploeg van kopman Wilco Kelderman, is er een positieve test afgenomen. Volgens geruchten gaat het om de Australische sprinter Michael Matthews. Van Sunweb is het bekend dat de ploeg doorgaans geen halve maatregelen neemt. Zo mocht bijvoorbeeld Tiesj Benoot zondag niet starten in Gent-Wevelgem omdat hij in een praatprogramma aan tafel had gezeten met de besmette Jan Bakelants. Kelderman staat tweede in het klassement en is daarmee een favoriet voor de eindzege.