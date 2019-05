Dumoulin: Aan het roze denk ik nu nog niet

VideoMet nul zeges trekt Tom Dumoulin naar de Giro. Maar dat was in 2017, toen hij deze ronde op zijn naam schreef, ook zo. ,,Mijn vorm is goed. Of het goed genoeg is om te winnen? Dat weten we over drie weken pas.”

Door Pim Bijl

Vrij gereserveerd werkte Tom Dumoulin zijn drukbezochte persconferentie in Bologna af. Geen lange beschouwingen, maar afgemeten antwoorden. Wel herhaalde hij keer op keer uit te kijken naar deze ronde en dan met name de openingstijdrit zaterdag met meteen al winstkansen. Het parkoers in Bologna ligt hem.

,,Nee, aan het roze denk ik nu nog niet”, zei de kopman van Sunweb. ,,Ik moet gewoon alles geven en dan zien we wel. Maar ik vind het een supermooie tijdrit, waar ik echt zin in heb. Zes kilometer vlak en dan twee kilometer steil omhoog. Als ik goede benen heb, is dat fantastisch. Een beetje vergelijkbaar met het parkoers op het wereldkampioenschap in Bergen dat ik won. Maar met slechte benen is het verschrikkelijk. Dan val je echt stil.”

De combinatie van een vlakke aanloop met daarna een klim, werpt de vraag op of Dumoulin tijdens de tijdrit van fiets gaat wisselen. ,,Het is een overweging, maar ik houd het nu nog voor mezelf.’’

‘Roglic vliegt dit seizoen’

Dit voorseizoen won hij nog niet. Hij staat hier zaterdag aan de start zonder te hebben gejuicht in 2019. Een heel verschil met een van zijn rivalen, Primoz Roglic, die elke rittenkoers waar hij aan deelnam won. ,,Ja, die vliegt echt dit jaar en ik wou zeggen dat dat voor mij ook gold. Maar mijn voorjaar was best goed. Dat is nooit mijn periode geweest en dan was ik vervolgens in mei wel sterk. Daar hoop ik nu ook op.”

Zijn laatste koers, Luik-Bastenaken-Luik in barre weersomstandigheden, viel tegen. Het baart de Giro-winnaar van 2017 en de nummer 2 van vorig jaar geen zorgen. ,,Ik heb een goed gevoel. Mijn vorm is goed. Of het goed genoeg is om te winnen? Dat weten we over drie weken pas.”