Dumoulin en de Tour: 'Naar alle waarschijnlijkheid wel'

Volgens Dumoulin is de kans zeker aanwezig dat hij zal starten in de Tour. ,,Naar alle waarschijnlijkheid wel. Maar misschien denk ik er over twee weken anders over.''



De Girowinnaar van vorig jaar reed de Tour voor het laatst in 2016 en won toen twee etappes. In dat jaar moest hij opgeven in de Giro. Nu zal hij, mocht hij starten in de Franse grote ronde, al een complete, loodzware Giro in de benen hebben. ,,Ik zie het als een bonus. De Giro was mijn hoofddoel.''



Toch wil Dumoulin een rol spelen in de grootste wielerwedstrijd ter wereld: ,,Als ik daar heen ga, ga ik wel echt goed mijn best doen en in de voorbereiding doen wat ik kan om zo goed mogelijk te zijn. Ik heb geen idee of dat goed uitpakt. Heb het nog nooit gedaan, niets eens twee grote rondes in 1 jaar gereden. Geen idee wat ik kan verwachten.'