Dumoulin gestrest aan de meet in glibberig Imola

,,Ik zat onder de stress omdat het zo gevaarlijk was. Zeker in de regen kun je je het niet permitteren in de tweede helft van het peloton te gaan zitten en dat bewijst deze dag ook wel weer.''

De kopman van Team Sunweb glibberde uiteindelijk attent in de eerste groep naar de finish en verloor geen tijd op rozetruidrager Simon Yates. ,,Het is even doorbikkelen, maar dat is het voor iedereen. We zijn weer een dagje dichter bij het einde en ik ben uit de problemen gebleven.''