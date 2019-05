Dumoulin na ‘stressvol dagje’: Het ging meer om niet verliezen dan om winnen

Dumoulin, vijfde in het klassement op 28 seconden van leider Primoz Roglic, finishte in de groep.



De verwachte waaiers bleven uit. ,,De wind stond niet goed genoeg. Zo'n kilometer of 80 voor de streep leek het even te gebeuren. Toen was het alle hens aan dek. Maar het peloton brak niet. Het was stress voor niks.”



De benen voelden goed, meldde Dumoulin die in de openingstijdrit een tikje had opgelopen. Die is verwerkt: de Limburger kijkt uit naar de lange tijdrit van zondag en gebruikt ritten als die van maandag om te groeien. ,,Dat is het leuke aan een grote ronde. Het is toch een beetje de 'survival of the fittest'. Je kunt in dit soort ritjes goed warm draaien. Al zijn er deze week drie van tegen de 240 kilometer. Daar ben ik dan weer niet zo'n fan van.''