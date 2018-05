Dumoulin na tweede plek: Kan mezelf niks verwijten

De renner van Sunweb kon niet anders dan tevreden zijn over zijn drieweekse tocht door Italië (en Israël). ,,Ik ben superblij met mezelf. We hebben geen fouten gemaakt.'' Ook over de ploeg is hij positief: ,,We hebben drie super goede weken gehad met de ploeg. Ik kan mezelf en de ploeg niets verwijten.''



Dumoulin probeerde meermaals de Britse leider te lossen op de slotklim nnaar Cervinia, maar Froome volgde constant. Dus besloot de titelverdediger de perfecte ploeggenoot te spelen in de slotkilometers. ,,In de laatste kilometers kon ik nog wat terugdoen voor Sam (Oomen, red.)'', aldus Dumoulin.



,,Ik zou het mezelf niet vergeven kunnen hebben als ik toch nog niet een keer geprobeerd zou hebben. Ik heb alles gegeven. Ik dacht niet meer na de laatste 20 kilometer, ook niet of ik Froome nog kon kraken. Ik dacht alleen: ik ga gewoon en zie wel waartoe het leidt. Het was niet genoeg om te winnen, maar ik ben super-, supertrots.'' Froome pareerde alle aanvallen van Dumoulin en pakte op het laatste stuk nog zelfs een paar extra seconden.