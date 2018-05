Dumoulin: Yates kan alles op dit moment

Het verschil tussen de twee is nu 56 seconden. ,,Ik had wel op meer gehoopt, maar het zat er niet in'', deed Dumoulin zijn verhaal na de finish. ,,De eerste tien kilometer ging goed voor mijn gevoel. In de ene tijdrit kun je daarna door versnellen, in de andere niet. In deze tijdrit lukte het dus niet.''

De wereldkampioen tijdrijden had ook nog mooie woorden over voor Simon Yates. ,,Ergens had ik hier wel rekening mee gehouden. Yates is zo goed in vorm, op dit moment kan hij gewoon alles. Ik ga iedere dag proberen zo hard mogelijk naar de finish te fietsen.'' Dumoulin rekent er niet op dat de roze trui nog een slechte dag zal hebben. ,,Ik hoop dat die slechte dag bij hem nog gaat komen, maar die kan ik net zo goed hebben. Op dit moment is het niet aannemelijk dat hij nog een slechte dag gaat hebben.''

,,Vooraf had ik al gezegd dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat ik nog de Giro zou winnen, en dat wordt nu met de dag onwaarschijnlijker. Er moet een wonder gebeuren, maar goed, ik sta er nog altijd goed voor. Ik heb er ook vrede mee hoor. Ik rijd gewoon goed, heb niet altijd mijn beste dagen. Het flitste vandaag niet. Soms is het leven simpel. Yates blijft elke dag heel goed, beter dan ik. Ik was vandaag wel sneller, maar relatief was het een betere dag voor hem. Ik houd van tevoren met niks rekening. Ik houd nooit ergens rekening mee'', besluit Dumoulin.