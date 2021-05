Dylan Groenewegen stapt af in Giro d'Italia

Vier keer eindigde Groenewegen dus in de top-tien van een etappe, maar winst zat er nog niet in. Niet heel gek, na negen maanden zonder wedstrijd vanwege een schorsing. ,,De pijp is bij beide jongens best een eindje leeg”, zei ploegleider Arthur van Dongen. Dekker reed in de Giro zijn eerste grote ronde. ,,David is een neoprof die nog nooit dertien dagen achter elkaar heeft gekoerst en Dylan had voor de Giro al de nodige tijd geen koers meer gereden”, zei Van Dongen. ,,We zijn als ploeg echt wel tevreden hoe zij zich de afgelopen dagen hebben gemanifesteerd, maar nu doorgaan zou teveel van hen vergen.”

Mislukte sprint, tweede plek met Affini

De ploeg zag de sprint met Groenewegen in de dertiende etappe mislukken, maar was met Edoardo Affini dicht bij de ritzege. ,,Het plan was natuurlijk om gewoon met Dylan te sprinten. Edoardo trok de sprint perfect aan, maar er was wat vertwijfeling in de groep toen hij aanzette. Het was knap om te zien hoe hard hij naar de winst reed. Helaas raakte Dylan onze mannen in het gedrang kwijt.”



Affini zei dat het niet het plan was om aan te vallen. ,,Ik wilde de lead-out doen voor Dylan, maar zag op een gegeven moment niemand meer achter me. Ik wist niet wat er aan de hand was, maar ben toen vol doorgegaan. Ik weet eigenlijk niet of ik trots of teleurgesteld moet zijn.”