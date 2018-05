'Een uitslag rijden zonder cortisonen, dat bestond niet'

Giro in beeld: analyse en interviews met Thomas Dekker en Hidde van Warmerdam

1 mei De 101ste editie van de Ronde van Italië start aankomende vrijdag met een korte tijdrit in Jeruzalem en eindigt ruim drie weken later in Rome. Met titelverdediger Tom Dumoulin aan de start, staat de op-een-na grootste wielerronde ter wereld meer in de belangstelling dan ooit.